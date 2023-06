Mañana se conocerán los resultados de la muerte del coronel Dávila

Tras la muerte del oficial en extrañas circunstancias, varias versiones salieron tras su deceso en el que se habló de suicidio y hasta de amenazas contra el coronel que determinaron en fin de su vida y de paso no contar con una ficha importante para aclarar todas las presuntas irregularidades.

“El día de ayer me reuní con el Coronel Dávila, quien me buscó para manifestarme que de la fiscalía lo estaban amenazando. Le advirtieron que no se detenían “hasta que corriera sangre”. Hoy se quitó la vida con su arma de dotación. Lo de la Fiscalía es una persecución infame”, aseguró Del Río en el momento que se conoció la muerte del oficial. Lea aquí: Miles de colombianos dicen “no” a las reformas de Petro

Por su parte, el presidente Gustavo Petro, junto al ministro de defensa, Ivan Velasquez, han repetido en multiples ocasiones que la muerte del coronel Davila fue un suicidio

“El teniente coronel de la Policía, Oscar Dávila, adscrito a la seguridad de la Presidencia de la República ha muerto por suicidio. Cerca a su casa mandó a su conductor por una botella de agua, este dejó su pistola en el asiento y cuando regresó delante de él se suicidó con un disparo en la cien con la pistola que había dejado. No hay más disparos en el lugar”, aseguró el mandatario.