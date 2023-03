“Matamba se fugó en un vehículo de la Policía, conducido por un oficial”

Manuel Castañeda.

Señaló: “A mí me contratan un día antes a la fuga, a las 5:00 p. m. me contratan para el alquiler de un vehículo, me hablan de una persona, pero no me dicen quién, incluso cuando la persona se monta en el vehículo yo no sabía quién era. Lo vengo a saber en el transcurso del movimiento cuando veo placas de carros oficiales, pues porque yo había sido funcionario de la Policía y sé cuales son los carros oficiales”. Lea: Explosiva declaración: capturado con coca transportó a alias ‘Matamba’ en su fuga

El expolicía manifestó a Semana que la Policía lo sometió a tres pruebas de polígrafo para creer en su versión e hizo los recorridos por donde se movilizaron para “dar la recopilación de todas la cámaras. Entregué nombres de personas, nombres de funcionarios de la Policía Nacional activos que participaron en el tema de la fuga y la justicia no ha tomado ninguna acción para capturar a estar personas”.