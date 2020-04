“Me sentí discriminado por el gobierno de mi país”, colombiano en EE.UU.

Ahora su regreso a su natal Villavicencio está en veremos para este enfermero graduado con entrenamiento y experiencia en cuidados intensivos, quien asegura nunca haberse sentido discriminado en EE.UU., y sí por parte del gobierno colombiano.

“Mi consulado más cerca es en Houston (Texas) y desde el cierre de fronteras hago lo pertinente para mi regreso, entonces llamo al consulado, hago los trámites necesarios y se comunicó conmigo el funcionario consular Nicolás Martínez, quien me dice que están en el trámite y censando a los pasajeros del vuelo, que sólo se está a la espera del trámite de la aerolínea y me envía a mi correo un acta de repatriación, un compromiso de cuarentena y la resolución de repatriación para que las firmara y se las devolviera al correo. Dos días después me dice que por mi condición de residente, es decir de inmigrante, no me puede repatriar y que debo esperar la apertura de vuelos comerciales”, dijo entre lágrimas Bohórquez Arias, de 35.

Este enfermero, quien adelanta estudios en gerencia en salud, aseguró además que “esto me tomó por sorpresa, pues no tengo una residencia americana, ni nada por el estilo, mi domicilio está en Colombia, no estoy formalizado, ni asegurado, ni cobijado por USA, sintiendo así una fuerte discriminación hacia mí. Soy un colombiano que cumplo con mis obligaciones de impuestos ante la Dian, mi familia vive en Colombia, y no me permiten volver a mi país, donde tengo derecho a salud, a educación, al trabajo y recreación, solamente por el hecho de ser migrante, literalmente me bajaron del vuelo. Sin importar el estado de vulnerabilidad en el que me encuentro”.

QUÉ DICE LA LEY Y LA CONSTITUCIÓN

La Constitución colombiana es muy clara en el artículo 13, la cual habla del derecho a la Igualdad. “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”.

De acuerdo a una asesoría jurídica, hecha por el universal.com.co a un juez de la República, especializado en derecho civil, quien prefiere omitir su nombre por seguridad, en este caso es procedente una demanda contra el Estado por la violación del derecho a la igualdad.

“El hecho que sea migrante o no no lo hace inmune a un tema claro y específico como la pandemia mundial del COVID -19, el gobierno debió haber garantizado su regreso a casa”, dijo el jurisprudente.

Por ahora, este llanero espera una silla vacía en cualquier avión para volver abrazar a su hijo en su natal Villavicencio, pues en estos momentos se encuentra vulnerable, sin empleo, sin servicios de salud, sin recursos económicos y confinado por la cuarentena y evitando exposición al virus. Lo único que quiere es volver a casa.