Mesa de diálogos de paz está en crisis por culpa del Gobierno: ELN

Desde el grupo armado reiteraron que este tema del cese al fuego está “pendiente de discutir” en la mesa de negociaciones, “pero que puede abordarse después de concluirse los temas que quedaron pendientes en el ciclo primero”.

El ELN también resaltó que ellos “no pueden aceptar como bilateral una decisión unilateral del Gobierno”, y criticó nuevamente la posición del Gobierno Nacional al no acatar la “formalidad de la mesa” y violar “los procedimientos de no difundir a la opinión pública lo que no sea consensos”.

El Comando Central del ELN aseguró que antes de darle continuidad al segundo ciclo de negociaciones, que estaban pendientes de desarrollarse en México, “se hace necesario tratar los últimos acontecimientos para tomar correctivos que garanticen la superación de esta crisis”.