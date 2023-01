Millonaria condena contra la Fiscalía por daños a Carolina Sabino

Después de librar la batalla judicial por el delito del aborto, Sabino emprendió una acción de reparación contra la Fiscalía y en primera instancia ganó el caso. Aunque el juez le dio la razón parcialmente, expresando que “la investigación por el delito de aborto no era un asunto de interés público y por tratarse de información sensible sobre una decisión que le afectaba solamente a ella”, también explicó no darle la indemnización completa al no probar que se afectó su parte laboral y perder los proyectos.

La Fiscalía alegó la decisión, explicando que la filtración de la información pudo darse por otros medios porque la fundación que conoció el aborto de la actriz le remitió la copia de la historia clínica al juzgado 13 Penal de Control de Garantías.

Asimismo, aseguró que, aunque la información de la investigación era de aspectos de su vida personal, también se refería a la presunta comisión de un delito.