MinHacienda dice que no es viable propuesta de bajar precio de la gasolina

Ricardo Bonilla.

Implicaciones de la propuesta

Para algunos analistas, fijar un precio de la gasolina inferior al internacional sacrificaría el recaudo tributario, afectaría negativamente las utilidades de Ecopetrol y sería incoherente con la agenda de sostenibilidad ambiental.

“La propuesta de la ministra de tener precios por debajo de su costo de oportunidad sería un error y se seguiría con una política de subsidios que va en contra de las finanzas públicas, un uso eficiente y racional de la gasolina y el diésel en materia de demanda, y promueve algunos fenómenos de distorsiones o ilicitud en su utilización”, explicó Julio César Vera, presidente de la Fundación Xua Energy. Le puede interesar: Atención: Precio de la gasolina subirá $600 este mes

Al respecto, el ex ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, consideró que si a Ecopetrol lo obligan a vender a un precio doméstico menor al global, se genera un costo de oportunidad para la compañía, sus accionistas y el país.

“Ecopetrol paga regalías, impuestos y dividendos con respecto al precio del crudo. Si este lo bajan, esos pagos también caerán. Además, se generarían serias y múltiples distorsiones en el mercado de combustibles. Si hoy hay contrabando en las zonas de frontera, con un precio doméstico menor se agravaría esta situación”, señaló Mesa.

Y recalcó que las externalidades negativas de los combustibles, como peor calidad del aire, más costos en salud pública y congestión vial, no se corregirían, y no tendría sentido el impuesto al carbono.

De hecho, también cuestionó la afirmación de Vélez de que hay buques que llegan a comprar el combustible en el país para obtener el subsidio entregado por el gobierno. “Para evitar que vengan buques (que no son grandes consumidores) a tanquear con diésel marino o fueloil pesado HFO (los buques no usan gasolina) más barato, lo que se debe hacer es justamente subir el precio del diésel marino y no bajarlo para no agravar el problema”, puntualizó el ex ministro.

Y es que, precisamente, cuidar a Ecopetrol es una de las razones por las que Bonilla ha insistido en entablar primero mesas de trabajo y luego lanzar propuestas.

“Ecopetrol compra gasolina y petróleo en el mercado internacional, y la gasolina que refina toda se vende en Colombia, pero también sabemos que podría tomar la decisión de exportar. Y aquí es donde está el eje de la discusión”, anotó el ministro.