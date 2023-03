Mujer denuncia que fue violada en un carro de Indriver

La víctima y su amiga acudieron hasta el Hospital Pablo Tobón Uribe y allí confirmaron que Mariana había sido abusada sexualmente.

Han pasado 72 horas desde que se cometió la agresión sexual. La mujer continúa bajo tratamiento médico y está a la espera de acompañamiento de las autoridades para radicar una denuncia formal contra su abusador. Lea además: ¿Qué pasó con el proyecto de ley que frenaría a las plataformas de transporte?

“La línea mujer de la Policía se comunicó conmigo y me dijo que me iba a acompañar con todo el trámite. Me pidieron que me comunicara el domingo, pero no me contestaron, me enviaron un enlace de WhatsApp y se me venció porque no he estado muy pendiente del celular. Me traté de comunicar de nuevo y no hubo respuesta. Hoy he estado en el hospital a la espera de que me apliquen los últimos medicamentos y no he podido ir hasta la Fiscalía”, relató Mariana.

*Nombre cambiado a petición de la fuente.