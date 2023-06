¡Nadie sospechaba! Habría abusado de cinco sobrinas y no ha sido condenado

“Cuando me refiero a actos abusivos no es tocarle la cara o el brazo, es tocar y manosear las partes íntimas sin parar”, contó *Carolina*, otra de las víctimas.

20 años después sacó todo lo que por tanto tiempo se guardó, aún tiene bloqueos emocionales y físicos, pero al darse cuenta de que este abuso fue con muchas mujeres de su familia quiere que esto no le pase a ninguna mujer más. Se dio cuenta en el 2021 que su hermana mayor fue abusada por su tío, al igual que tres primas más ( entre esas la menor de edad que quiso quitarse la vida). “Hace 10 años inicié proceso psicológico, fue desgastante emocionalmente, duré en terapia 5 años y cada 3 meses debo ir a control, me cuesta mencionar palabras como abuso carnal, actos abusivos y no me gusta mencionar el nombre del señor”, relató.

Las otras versiones

Al conocerse el caso de cada mujer, contó que una de las víctimas fue presuntamente abusada por su tío desde los tres años hasta los 22 que salió de casa. “Nos reuníamos una vez a la semana, y hacía lo que quería, el daño es fuerte, el tema emocional, el mismo temor y presión familiar es una de las cosas que no nos permitió decirlo o contarlo a alguien, la culpa emocional, nos marcaron desde muy niñas el respeto hacia los hombres”, dijo *Carolina* al explicar por qué no contaron esto antes.