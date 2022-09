“No le voy a dar mayor escena”: Álex Flórez sobre escándalo en Cartagena

Tras protagonizar un escándalo en un hotel en el barrio Bocagrande de Cartagena, el senador Álex Flórez Hernández, del Pacto Histórico, se pronunció en un medio nacional. Lea: Video: Senador del Pacto Histórico protagoniza escándalo en Cartagena

En entrevista telefónica con Blu Radio, admitió que con la Policía “tuvimos una discusión bastante caldeada en un momento de tragos (...) Hay gente que no le gusta que uno sea humano y no me voy a disculpar por algo que corresponde a la naturaleza de cada uno (...) No me voy a arrepentir en tener discusiones así tan naturales”.

Flórez reiteró: “Tuvimos un cuento salido de los papeles”, pero indicó que “no le voy a dar la amplitud que pretenden (...) Fue un momento caldeado al que no le voy a dar mayor escena. Ni voy a quedarme sentado en esto que pasó”.