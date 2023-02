“No tomo decisiones apresuradas”: fiscal Barbosa responde a Mindefensa

El fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, se pronunció este jueves en horas de la noche tras la reunión que sostuvo con el ministro de Defensa, Iván Velásquez, para tratar los temas de seguridad de los funcionarios de la entidad tras los hechos ocurridos en la sede del ente en Taraza, Antioquia. Lea aquí: Fiscalía cierra sede en Tarazá por secuestro de funcionarios judiciales

“El fiscal General no toma decisiones apresuradas, las decisiones que yo he tomado en esta Fiscalía son razonadas y se lo dije al ministro de una manera muy franca”, manifestó Barbosa, en respuesta a la crítica que hizo el ministro más temprano.

Velásquez sostuvo que la decisión de cerrar temporalmente la sede de la entidad en Taraza era “apresurada”, y le criticó que no haya pedido a las Fuerzas Militares seguridad para garantizar el funcionamiento de la sede en ese municipio del bajo cauca antioqueño.

“Le dije, nosotros cerramos transitoriamente la Fiscalía en Tarazá, trasladamos sus funciones y sus funcionarios a la Ciudad de Medellín por efecto de lo que ocurrió, que no es normal, no es normal que pase eso, desafortunadamente este hecho no es el único”, señaló Barbosa.