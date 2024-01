Nuevo mensaje de Petro a Barbosa: lo acusa de estar “desesperado”

Desde Quibdó, donde se desarrolla una nueva jornada de Gobierno con el Pueblo, el presidente Gustavo Petro le envió un nuevo mensaje al fiscal Barbosa, esta vez acusándolo de “burlarse de la Constitución” con tal de investigarlo.

“La Constitución ordena discriminación positiva; es decir, el más discriminado por la sociedad debe ser el más privilegiado por el Estado, pero al practicar eso me echaron de la Alcaldía de Bogotá”, empezó diciendo.

Luego, advirtió que se está adelantando otro intento, esta vez para afectarlo en su calidad de Presidente de la Nación: “Nos quieren echar otras vez. El Fiscal en su desespero porque algo ocultan, que no quieren cumplir la Constitución, va a intentar coger presos e iniciar procesos a varios de ustedes porque me está investigando es a mí”, dijo. Lea también: Minagricultura activa puesto de mando unificado ante Fenómeno del Niño

“A mí me importa un comino que me investigue, lo que pasa es que la Constitución dice que él no tiene la competencia para investigarme, entonces lo hace por los lados y se burla de la Constitución y está ejerciendo una sedición”, continuó.

En su discurso también se refirió a una situación que fue puesto en su conocimiento por madres de la zona, quienes denunciaron el asesinato de 600 jóvenes negros en el Chocó. Al respecto, dijo que no se conocen los responsables “porque no hay Fiscalía que investigue eso”

“Imagínense el daño de una sociedad cuando hay 600 jóvenes muertos. La sociedad se está aniquilando a sí misma”, precisó.