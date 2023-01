Oficial: EE. UU. aprobó visas humanitarias a los padres de paciente terminal

“Yo les rogué que fuera rápido, que necesitamos llegar. Me dicen “tranquila, estamos haciendo todo muy rápido”. De hecho tuvimos una llegada especial, nos atendieron aparte. Yo estoy feliz, yo no lo podía creer, casi me desmayo”, expreso Camargo a los medios de comunicación.

(Lea: “Aferrados a la vida, fe y esperanza”: Historia de la familia Vega Durán)