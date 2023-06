Oficial: Petro confirma salida de Laura Sarabia y Armando Benedetti

“Mientras se investiga, mi funcionaria querida y estimada y el embajador de Venezuela se retiran del Gobierno para que desde el poder que implica esos cargos no se pueda tener ni siquiera la desconfianza que se van a alterar los procesos de investigación”, sostuvo Petro.

El mandatario colombiano se mostró solidario con Sarabia por la situación y hechos que ha vivido en los últimos días. “Sé lo que ha pasado alrededor de quien me acompañaba casi en todos estos eventos y que en cierta forma era mi mano derecha desde el punto de vista administrativo y gestión cotidiana”, expresó Petro.

En medio de la declaración, el mandatario reiteró que nadie de su gabinete ha ordenado una sola interceptación telefónica ilegal ni a ilustres y poderosos exfuncionarios ni personas humildes. Le recomendamos: Petro responde a Clara López tras llamar “sirvienta” a exniñera de Sarabia

Y respecto al uso del polígrafo, Petro afirmó: “Que se usó el polígrafo, que yo no he podido saber ni dónde queda en el Palacio de Nariño, que no compramos nosotros (...) y que se usó bajo unas normas y protocolos”.

