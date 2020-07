Organizaciones médicas y científicas advierten sobre el uso de la Ivermectina

La ivermectina debe usarse solamente bajo prescripción médica y en las indicaciones para las cuales se encuentra aprobada en Colombia.

Así lo advirtieron un grupo de profesionales de asociaciones médicas y científicas, que se pronunciaron ante el anuncio del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, de utilizar este medicamento para tratar a pacientes con COVID en esa ciudad.

Según Ospina, la ivermectina fue usada como un tratamiento eficaz en Guayaquil, Ecuador, por lo cual se empezaron a distribuir desde este viernes 10.000 dosis entre grupos de riesgo.

Miembros de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia, la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, de la Universidad del Rosario, el Observatorio del Comportamiento de Automedicación y el Centro de Información de Medicamentos, entre otros, advirtieron que la ivermectina no está aprobada en Colombia para el manejo de COVID-19.

“A la fecha, no se cuenta con evidencia de estudios clínicos controlados que avalen su uso en esta indicación. La eficacia en modelos preclínicos (que no implican pruebas en seres humanos), no necesariamente significa que exista efectividad en pacientes que sufren la enfermedad”, señalaron.