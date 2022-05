PAE: estudiantes de cinco regiones siguen sin alimentación escolar

“Ya son más de 100 días sin inicio en la atención del PAE en 5 ETC, situación que debe tenerse en cuenta pues dicha falla en el Programa puede aumentar la deserción escolar de niños y niñas, jóvenes y adolescentes. Lo hemos dicho y lo repetimos, en muchas zonas del país, los niños solo cuentan con ese alimento, y no puede ocurrir que no se cuente con las condiciones necesarias para su continuidad y permanencia en la formación escolar”, resaltó finalmente.

Adicionalmente, otras 9 ETC (Antioquia, Boyacá, Cauca, Córdoba, Pitalito, Nariño, Malambo, Pasto, Vichada) no estarían operando al 100% por lo que aumentaría el número de menores sin atender.

El informe de la contraloría también da cuenta de irregularidades en la prestación del servicio en el 15% de una muestra nacional de 387 instituciones educativas visitadas por la entidad. “Se pudo corroborar que en el 15% de la muestra no se realizan entregas del PAE el día de la visita”, dice el reporte.

Según el reporte, la contraloría verificó en las visitas que en el 16% de los planteles visitados (387) no cuentan con cocina, el 19% no tiene comedor, el 15% no cuenta con un lugar de almacenamiento y el 20% no tiene un lugar para la refrigeración de los alimentos.