Pasajero acusa a trabajadores de Avianca del robo de su teléfono

Un usuario acusó directamente a empleados de Avianca por el robo de su dispositivo móvil. Todo salió a la luz pública en las redes sociales.

"El 3 de octubre se me quedó mi backpack (bolso) en vuelo de Avianca 7392. Fui al día siguiente y me dijeron que no había nada, semana siguiente mi iCloud registra fotos de personal de Avianca tomándose fotos con el teléfono olvidado dentro del backpack", expresó el usuario en Twitter.

“Ahí están las fotos de quien omitió el procedimiento y afecta la mala reputación. Avianca está de caída”, agregó.