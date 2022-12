Pese a duras discusiones, Senado aprobó conciliación de la reforma política

En la madrugada de este jueves, la plenaria del Senado aprobó, con 62 votos a favor y 21 por el no, el informe de conciliación de la reforma política que impulsa el gobierno de Gustavo Petro.

Uno de los senadores que así lo expresó fue Inti Asprilla, quien sostuvo que “en este punto no nos encontramos con el presidente Gustavo Petro”. Igual manera se expresó el senador Iván Name, quien consideró que ese reforma no representa a los verdes.

El congresista señaló que obligar a que en Colombia haya listas cerradas es seguir en lo mismo y no habrá cambios de fondo. “Esta reforma está descuartizada en el tránsito de las dos cámaras, se amputaron factores fundamentales y esto requería un voto obligatorio. La mayoría de mi partido no acompañará al Gobierno ni esta reforma política, que eso no sirva para que nos amenacen. Si nos quieren sacar, sáquennos”.

Otro senador de los verdes que se apartó de la conciliación fue Jonathan Hernández, quien pidió al partido convertirse en independientes.