Petro asegura que hubo “fantasía noticiosa” alrededor de las manifestaciones

El presidente, Gustavo Petro, se volvió a referir a las manifestaciones del jueves pasado y aseguró que alrededor de estas hubo una “fantasía noticiosa” e incluso tildó el relato de los medios de comunicación como “mentiroso”.

Durante la Cumbre de Gobernadores de la FND, insistió en que no hubo un secuestro: “No hubo ningún magistrado herido, no hubo ningún magistrado sacado en helicóptero y no hubo un secuestro porque siempre pudieron salir y entrar como quisieran”.

“Es más, ellos le dijeron al general de la Policía que no querían salir, que iban a trabajar más”, continuó diciendo. Lea aquí: Fuerte pronunciamiento: Corte contradice versión de Petro sobre manifestaciones

Todo esto lo dijo mientras en las pantallas del recinto se proyectaban algunas de las publicaciones que se hicieron en redes sociales, relatando los hechos del 8 de febrero.

“Un concejal de Bogotá me increpó diciendo que cómo yo dejaba que secuestraran a los magistrados o que había convocado la marcha y que producto de eso era que los magistrados tuvieron que salir en helicóptero”, pronunció. “Si yo salí caminando del Palacio de Nariño y no había helicópteros, no había necesidad”.

Vale decir que al término de la jornada de protestas, el mandatario citó a consejo de seguridad que reunió a la cúpula militar, al ministro de Defensa y al director del Dapre. Una vez culminó la reunión el presidente dio un balance. Lea aquí: La FLIP rechazó las agresiones a periodistas que cubrían protestas en Bogotá

Según el mandatario, “se presentaron 71 manifestaciones y concentraciones en el país” y “todas fueron pacíficas, excepto dos breves momentos de gases en Medellín y Bogotá”. Además, destacó que no hubo heridos.

“La Presidencia recuerda a quienes quieran manifestarse en ejercicio de sus derechos constitucionales no afectar de ninguna manera las instituciones. El Gobierno garantiza la independencia de poderes en el país y la libertad de sus decisiones”, concluyó en una breve publicación de X.