Petro designa abogado para su defensa en el caso de Nicolás Petro

“Serán los jueces en sus diferentes competencias quienes definan jurídicamente lo que corresponda. Para tal efecto, le he otorgado poder al conjuez de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Pava Lugo, para que me represente”, manifestó el mandatario a través de un comunicado.

El jueves, durante un encuentro de campesinos que sostuvo en Sincelejo (Sucre) se refirió al tema y aseguró que nunca le pidió a alguno de sus hijos que delinquiera. Le puede interesar: Convocan marcha en el país contra Gustavo Petro por el escándalo de su hijo

“Si eso fuese cierto este presidente se tendría que ir el día de hoy porque yo no soy Uribe, no soy Santos, no soy Duque”, argumentó.