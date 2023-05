Petro llama a la “movilización social”: puede ocurrir “una revolución”

En su discurso a los colombianos en el balcón en conmemoración del Día del Trabajo, el presidente Gustavo Petro pidió a sus seguidores que haya una lucha permanente en las calles. En el discurso, el presidente aseguró que César Gaviria fue presionado para no apoyar la reforma de salud. El jefe de Estado aseguró que los liberales se “echaron para atrás” para votar el proyecto.

Petro un llamado a la movilización social y dijo que, sí se coartan las reformas que lidera su gobierno, puede ocurrir una revolución en Colombia. “Este Gobierno lucha hasta donde el pueblo permita. No iremos ni un metro más allá de donde el pueblo no quiera, tampoco iremos un pueblo menos de donde el pueblo quiera. Llegaremos hasta donde el pueblo popular quiera”, afirmó. Lea también: Petro asegura que la gente hoy no tiene derechos ni libertad en Colombia

También agregó que, “hoy necesitamos el poder popular y el poder popular solo lo expresa un pueblo movilizado (...) En estos tiempos de reformas necesitamos al pueblo colombiano. No nos dejen solos”, el llamado el presidente Petro a los colombianos. “El pueblo no puede dormirse, no basta con ganar en las urna, se necesita un pueblo movilizado en las calles y al frente debe de estar la juventud y la clase obrera”, manifestó.