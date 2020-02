¿Podrá el nuevo fiscal Barbosa gestionar con autonomía?

- La Fiscalía no está para contar muertos. La Fiscalía hace un trabajo de investigación serio.

- Yo no puedo decir que en cuatro años se van a resolver todos los problemas, pero si resolvemos cuatro o cinco problemas podremos hacer la mejor Fiscalía General de la Nación en la historia del país.

- La Fiscalía tiene presencia en 560 municipios, es un país que tiene 1.103 municipios. Tenemos la mitad de este país sin Fiscalía General de la Nación.

- La señora (Aída) Merlano esté hablando en Venezuela en el marco de un proceso que no sabemos qué es, porque en Venezuela no hay estado de derecho, no hay garantías procesales.