“Podrían darse dos reformas más”: Ocampo hace pedagogía sobre la tributaria

“No se les cobrará impuesto. Lo que buscamos es mejorar el régimen simple de tributación para ellos”. Lea: “Reforma tributaria no debe gravar la comida”: Rodolfo Hernández

“No lo creo. La anterior reforma estalló socialmente porque había un efecto muy grande sobre personas que no eran de clase alta. La reforma de hoy, por el contrario, está orientada al 2% de personas con mayores ingresos en el país, y también pretendemos eliminar beneficios tributarios”.

¿Este termómetro de la reforma tributaria que apenas está subiendo, qué temperatura va alcanzar, y no hay riesgo de que esto estalle, como sucedió el año pasado?

“La reforma no los afectará. Y lo que queremos es que con otro tipo de iniciativas que serán los programas de economía popular, se incorporará a toda esta población para ayudarlos, y a formalizar ese tipo de actividades”.

“Todo está en la agenda. No hemos tomado una decisión, y todo eso hará parte del debate parlamentario”.

“No, es un cambio en el tipo de producto que venden. No se les verán reducidos los ingresos. Es un tema que tendrá mucha discusión y muy posiblemente tendrá cambios en el articulado”.

¿El mensaje de urgencia aún no se ha definido?

“Sí, exacto. Las reuniones en las que he encontrado más interés en cuanto a cómo se responde a la reforma es en las que tienen que ver con las zonas francas, que deben ser exportadoras de nuevo, porque para eso fueron creadas. Los beneficios tributarios son para exportar y no para vender en el mercado interno. En esta materia estamos viendo qué elementos tenemos que ajustar”.

¿Esta es una reforma estructural? ¿Se hará una reforma solo para este gobierno para no tener que hacer una cada año y medio?

“En principio ese es nuestro objetivo. Hay dos cosas: una es que si esta reforma realmente nos da los recursos suficientes, o incluso un poco más, estoy dispuesto a presentar otra reforma para bajar los impuestos a las empresas, del 35% y de forma gradual. Pero, si no tenemos la plata para los ejecutar programas sociales, nos toca utilizar toda la reforma. En segundo lugar, ya he estado hablando con gobernadores y alcaldes para discutir una reforma de impuestos departamentales y municipales. Todo esto hace parte del Plan Nacional de Desarrollo”.

La reforma a los impuestos locales, ¿de dónde sale?

“Es que ellos, algunos mandatarios, me lo han pedido. Hasta ahora han sido los alcaldes, pero los gobernadores ya me están pidiendo cita para esta semana. Vamos a discutir con ellos, con base en estudios que ya existen, sobre qué mejorar de la estructura de tributación departamental y municipal”.

Recogiendo voces de muchos expertos, auguran que no se van a recaudar esos 25 billones de pesos. Y luego de oírlo a usted en el congresos de la Andi hay algunos empresarios y expertos que dicen que yéndole muy bien va a ser de 20 billones de pesos...

“Eso lo veremos en el debate, porque eso no depende tanto de nosotros, sino del debate parlamentario, en cuanto a lo que se apruebe y lo que no.”

¿Pero los “25 billones de pesos son inamovibles”?

“No, ese es mi objetivo, el objetivo del gobierno son 25 billones de pesos con esta reforma”.

Señor ministro, retomando el tema de impuestos a las bebidas azucaradas y a los ultraprocesados, aunque ya haya empresas dispuestas a asumirlos, estos terminarán siendo una carga indirecta que le va a llegar al bolsillo de la gente...

“Hay dos elementos, por un lado están obviamente unos patrones de consumo y también la oferta de productos, entonces tenemos que ver cómo se mejora en ambos sentidos. De hecho como yo he afirmado el objetivo de ese impuesto al final no es recaudar, sino cambiar los patrones de consumo, por eso digo que ese impuesto es más efectivo si no recaudamos nada”.