Por escándalo de Fonade, Corte citó a versión libre a Armando Benedetti

“La magistrada investigadora (Cristina) Lombana en búsqueda de efectos públicos me llama a versión libre. Le he pedido que explique cómo está manejando la reserva de las investigaciones. Qué casualidad que todo se dé cerca a las elecciones, ahí están pintados mis enemigos políticos”, afirmó Benedetti en su cuenta de Twitter.

Y añadió: “Hace 1 año me abrieron investigación por enriquecimiento ilícito. Como no hubo ni un testigo ni una prueba, cambian el delito sin justificación ¿eso no es persecución? No me están investigando, están buscando un delito. Llevo 7 investigaciones, 300 testigos y nada que me sueltan”.