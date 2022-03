Precio del crudo y aumento de la demanda seguirán presionando inflación

Un impacto positivo podría venir de las medidas de aranceles. Según María Ximena Lombana, ministra de Comercio, Industria y Turismo, ya está listo el decreto para suprimir los aranceles en todas las importaciones de algunos granos y suministros para la producción de alimentos. “Esperamos que desde la próxima semana se comience a sentir la baja en los precios de productos que tengan como insumo harinas, maíz, trigo en grano, abonos, cueros, papeles, plástico entre otros. El decreto para que la entrada de estos alimentos al país tengan arancel de 0% está listo”, agregó la ministra.

Ahora, analistas como Mauricio Santamaría, presidente de Anif, explicaron que pese a que la idea es positiva, es probable que no sea suficiente, ya que parte de la inflación viene del lado de la demanda y no de la oferta. Esto teniendo en cuenta que el consumo de los hogares tuvo un crecimiento de 20%, y se espera que siga con alzas cercanas a 8%; lo que son movimientos históricos para este componente y lo que ocurre es que la oferta no estaba lista para responder a esta presión.