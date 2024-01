Presidente Petro denuncia nuevo hostigamiento contra su hija en EE.UU.

En el video de 17 segundos que circula por las redes sociales se ve cómo una ciudadana se acerca directamente a la menor y le reclama por la más reciente controversia de los Juegos Panamericanos. “Oye, qué tal los Panamericanos. Bien, ¿No? Sabroso paseando y quejarse del capitalismo”. Posteriormente, cuando la niña se gira y le pregunta por sus comentarios, la ciudadana le replica: “No quiero contigo nada porque no te estoy diciendo nada”. Lea aquí: Esto dijo la defensa de Laura Sarabia tras interrogatorio en la Fiscalía

“Esto pasó con mi hija en un parque en la Florida, EEUU, al que fue me hija con su familia. Así la trató una señora colombiana de derechas. No contentos con el acoso que sufrió en el estadio de Barranquilla, continúa la persecución de la ignorancia derechista contra una menor de edad. El fiscal en silencio”, escribió el Jefe de Estado. Lea aquí: Petro ya está en Roma para hablar con el Papa Francisco

Las reacciones no se hicieron esperar y el ministro del Interior, Juan Fernando Velasco, se pronunció también en su cuenta de X rechazando el acto: “El odio expresado de esa manera es un indicador de como algo no funciona en la vida de quien lo demuestra, en este caso con el hostigamiento a una menor de edad, y además deja traslucir un dejo de arribismo cuando se dice que por ser progresista no se puede viajar al exterior. Condeno estas actitudes, sea quien sea la víctima”.