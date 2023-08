Presunto asesino de Luz Mery Tristán también agredía a su exmujer

A raíz del caso, se conoció una reveladora denuncia por parte de la exesposa de Ricci. En una publicación a través de redes sociales, María Del Pilar Jaramillo, la exesposa de Andrés Gustavo Ricci, el presunto asesino de la expatinadora, lo había denunciado abiertamente por los maltratos que habría sufrido durante su matrimonio. “Me amenazó que su novia me iba a demandar por ponerla en las redes, la verdad todo esto lo estoy haciendo porque siempre me quede callada, estamos acostumbrados a la violencia desde siempre”, explicó Jaramillo en el mensaje, refiriéndose a su relación con Ricci. Lea aquí: Gobierno Petro propone crear ‘Uber’ público para taxistas en medio de paro

La publicación, que realizó en su Facebook en el año 2017, ha resurgido en medio de la investigación en curso sobre el asesinato de Luz Mery Tristán y arroja luz sobre posibles antecedentes de comportamiento violento por parte del presunto feminicida. Según la exesposa, la relación con Ricci estuvo marcada por episodios de abuso emocional y físico.

Jaramillo señaló en la publicación los maltratos que sufría por parte de Ricci."Él me pego muchas veces, me prohibía salir con mis amigas, y yo, que es lo peor de todo, lo permitía, me trataba de perra, recibí mucho maltrato de parte de él y yo lo permití, llevo cinco meses tomando pastillas antidepresivas y tratando de recuperarme" expresó la exesposa.

Además, denunció en aquel momento que Ricci le reprochaba a su pareja sentimental que lo único que quería de él era su dinero. “Y lo que hoy ya me sentí decidida fue con la amenaza de demanda y además que diga que lo único que quiero es el dinero. ¿Me pregunto cuál dinero?”, resaltó su exesposa, evidenciando los maltratos psicológicos y emocionales de Ricci.

En el mensaje, la exesposa indica que conocía de más maltratos infringidos por Ricci e incluso casi llega a asesinarla. “Yo he sabido de más maltratos y no solo conmigo, yo decidí dejarlo la última vez porque casi me mata y encima de eso me quería hacer sentir culpable”. “Ya no me importan las consecuencias, yo sé de qué eres capaz, pero ya no te tengo miedo”, concluye el sorprendente mensaje de Jaramillo.

Actualmente, Ricci se encuentra capturado por las autoridades. Además, se conoció que el señalado del crimen no aceptó cargos por el delito de feminicidio agravado y porte ilegal de armas, a pesar de las pruebas en su contra. Al parecer, Ricci y su defensa estarían buscando negociar con la Fiscalía y obtener algún tipo de beneficio judicial.