Proponen dos días de licencia por la muerte de mascotas

En la Cámara de Representantes empezó a hacer trámite un proyecto de ley con el cual se le otorgaría al trabajador dos días de licencia remunerada al morir su animal de compañía doméstica.

La iniciativa fue radicada por el representante liberal, Alejandro Carlos Chacón. El articulado señala que el trabajador deberá reportar previamente a su empresa que dentro de su núcleo familiar existe un animal de compañía doméstico para poder acceder al beneficio.

Según Chacón, “el vínculo sentimental entre humanos y animales domésticos de compañía es cada vez más importante para las personas. En consecuencia, cuando el animal fallece se genera una afectación emocional considerable en el ser humano. Razón por la cual es importante que las personas puedan asumir el duelo y sus diferentes etapas, en particular la primera fase, en un tiempo y espacio íntimo en el que compromisos o tareas laborales no inmiscuyan en ese proceso de aceptación y de traumatismo emocional”.

La ley ordenaría además al empleado que entregue una prueba que demuestre que el animal de compañía falleció, en tanto que si entrega un documento falso podrá ser sancionado por la empresa.

El empleador no estará obligado a otorgar la licencia remunerada por luto de dos días por la muerte del animal si el trabajador no cumple con lo establecido para ese beneficio. El proyecto precisa que la licencia no aplicará para los animales de la fauna silvestre y exótica.