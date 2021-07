¿Qué hay detrás de las declaraciones de la alcaldesa Claudia López?

“Ella ha hecho señalamientos a diferentes actores indistintamente de sus filiaciones políticas y a eso es a lo que uno se enfrenta en el ejercicio del gobierno, a reflejar lo que está pasando independientemente de si esto pisa callos en algún lado del espectro político. Creo que justamente aquí no hubo cálculo, por eso sale castigada desde las dos esquinas del debate político nacional” menciona.

Cuervo comenta que “el trino se da, también, como consecuencia de mirar las encuestas, si hubiera una intención equilibrada entre los candidatos no habría tanto alboroto, pero cuando se ve que la intención de voto de Petro es muy alta, el Partido Verde empieza a buscar cómo posicionarse para meterse a la segunda vuelta”.

“Luego de la elección de alcaldes, al año ya nos estamos preguntando quienes son los candidatos y los precandidatos, es como si nos resignáramos a que los gobiernos no pueden hacer nada. De hecho al Gobierno Nacional todavía le hace falta un año para terminar su mandato y a la alcaldesa más de dos”.

Por eso, llamó la atención de los medios de comunicación, para que no se le preste mucha atención a los asuntos de gobierno y caigan en el juego de iniciar las campañas de forma prematura, porque esto afecta los planes de gobierno que muchos alcaldes están intentando realizar.

Uno de los primeros en asegurar que “esto es claramente el comienzo de la campaña” fue el director del Observatorio de procesos electorales de la Universidad del Rosario, Jann Basset, quien señala que esta puja tiene un ingrediente particular, que es la campaña en redes sociales.

Pronto, el trino adquirió connotación nacional. Gustavo Bolívar, senador del movimiento, publicó una serie de trinos en el que se destaca uno en el que sostiene que “ahí están las facturas de lo comprado: Cascos, gafas, respiradores y medicinas. Ni un peso en efectivo a nadie. Sé que está desesperada por su pésima gestión, pero no busque culpables más allá de su ineficiencia ni ponga en riesgo mi vida como lo hace el uribismo”.

De hecho, en la mañana de este miércoles, en una entrevista radial, sostuvo que los “cascos estaban agotados cuando fuimos a comprarlos, eso quiere decir, que debe haber miles circulando. Censuro desde todo punto de vista la violencia, tanto de la Primera Línea como de la Policía. Como padre, tengo un hijo de la edad de esos jóvenes que están luchando por causas totalmente justas. Fui a varias marchas y los chicos nos detuvieron y dijeron que de pronto nos iban a enfrentar los del Esmad, que ellos nos iban a proteger”.

Así mismo, aseguró en La W Radio que “nunca hemos hablado de patrocinar ese tipo de prácticas, incluso a mí me han escrito grupos para que los financie y no les hemos entregado ni un solo peso. “La que está en campaña es Claudia, esos comentarios son de personas ignorantes y ella no lo es. Solo una persona así subestima a los jóvenes diciendo que ellos están allá porque les dimos una orden, lo único que hicimos fue convocar a marchas”.

En medio de esa discusión, la alcaldesa salió a hablar a medios, en donde hizo un llamado al ‘uribismo’ y al petrismo para que hagan campaña sin “destruir a la capital de la República”.

“Tenemos que pensar que nos falta un año de campaña y ya tenemos una crisis. Pido que hagamos un alto en el camino. Yo he señalado con toda la claridad que hay un llamado a la represión de unos y un llamado a la rebelión de otros”, pidió en una entrevista radial.

Un día antes Gustavo Petro había escrito en su cuenta de Twitter que el hecho de que la alcaldesa “invierta los recursos para las troncales de Transmilenio en sedes universitarias, es una sugerencia mía para aliviar la tensión social. Se lo dije en el 2019. Creo por mi experiencia que más que buses rojos, Bogotá necesita oportunidades para toda su juventud”.

Según Petro, “si los jóvenes no tuvieran cascos y gafas habrían más muertos y mutilados. Triste un país donde para ejercer el derecho a manifestarse se tengan que usar esos elementos para defender la vida. Eso no habla mal de los jóvenes sino del Estado”.

La declaración también tuvo eco en la derecha, en donde el expresidente Álvaro Uribe sostuvo que “si la alcaldía de Bogotá se dedicara a trabajar sería menos deslenguada en medios de comunicación”. Unos minutos antes había publicado otro mensaje que generó un poco de confusión frente al mismo tema: “la mejor campaña es gobernar bien, la Alcaldía de Bogotá hace una buena, se le reconoce, se incomoda y completa con dos malas”.

La directora del Centro Democrático también participó en la conversación por Twitter, asegurando que “la toma de espacios públicos y la destrucción sostenida de Transmilenio no tiene antecedentes. Claudia López no es espectadora de ese terrorismo. Como primera autoridad de la ciudad ella es la responsable de garantizar la seguridad a los ciudadanos. Demagoga e incompetente”.

De hecho, el partido de Gobierno, en su cuenta de Twitter, criticó el actuar de la alcaldesa, diciendo que “mientras Claudia López hace política, 500.000 bogotanos, en su mayoría pobres, deben caminar largas distancias por la destrucción de 39 estaciones de Transmilenio; 125 (89 %del total) han sido vandalizadas. Urge que proteja el sistema y que enfrente y contenga a los criminales”.