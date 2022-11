¿Qué tan bien se lleva la coalición de Petro en los primeros 100 días?

Ese relación con la coalición arrancó incluso antes de que se posesionara el 7 de agosto. Petro en una jugada política muy hábil logró sumar a su lado a la mayoría de los partidos que hasta junio pasado habían estado haciéndole oposición y que incluso, por principios ideológicos, no era factible que llegaran a acompañarlo.

Con ese amplio respaldo, Petro empezó a sumar voces críticas a que su coalición estuviera integrada con los partidos que precisamente combatió por años, así lo demostró el senador Gustavo Bolívar, uno de los dirigentes más cercanos al mandatario, pero esa voz se recibió como una postura independiente más no de todo el Pacto Histórico.

En trámite avanzan otras reformas que no son menos importantes para el Gobierno, los actos legislativos de la reforma política, el que crea una jurisdicción agraria y el que le da derechos especiales a los campesinos del país.

Aunque los compromiso parecería van andando con normalidad, al interior de la coalición se han presentado molestias que han llevado a pensar que la misma pudiera tener ya dificultades. Por ejemplo, en el trámite de la reforma tributaria los partidos de gobierno no le caminaron al presidente Petro con la idea original que estaba prevista para recaudar 25 billones de pesos y a la postre quedó cercana a los 20 billones de pesos. El artículo que le imponía impuesto a las actividades de las iglesias ha sido la situación más compleja, esto porque algunos congresistas de la alianza amenazaron con hundir la reforma tributaria si no se excluía esa norma.

Para el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Pedro Suárez Vacca, la coalición está cumpliendo con su propósito, pese a lo diversa que es y de las expresiones de algunos de sus miembros que parecerían estar promoviendo una división, la cual no existe en su criterio.

Para el exsenador uribista John Harold Suárez, hay diferencias profundas entre las coaliciones que han tenido Gustavo Petro y el expresidente Iván Duque, en su cuatrienio del 2018-2022. “Esta es una coalición mucho más política, engrasada desde el minuto cero, el expresidente Duque sólo vino a atender que el Congreso se mueve con otros asuntos no sólo lo político, Duque se demoró para entenderlo, Petro es mucho más político y ha estado rodeado de personas más políticas y desde antes de que se posesionara ya tenía una coalición bien tratada”.

Incluso sostiene que “a diferencia de hace cuatro años hoy sólo hay caras felices, hace cuatro años sólo había incertidumbre, los ministros no nos atendían bajo el supuesto respeto de la división de poderes, pero ahora sólo hay buenos comentarios de todas las bancadas, en donde dicen que están viviendo un momento soñado”.

Las diferencias entre los partidos

Frente a las opiniones diversas en la coalición, el representante Suárez dice que “las diferencias que existen entre los diferentes partidos, o en algunos casos entre congresistas de la misma, dan cuenta de lo democrático como se está manejando la relación entre el gobierno y el Congreso, se necesita escuchar voces distintas. Esto ha garantizado un escenario mucho más democrático”.

¿Chantajes?

Frente a lo expresado por la representante Katherine Miranda, quien aseguró que hubo un chantaje de algunos congresistas de la coalición para que no se metiera el impuesto a las iglesias, el representante Pedro Suárez, estima que “con ella se han tenido diferencias sustanciales, pero creemos que no es la forma como ella debe referirse y debe tener respeto con quienes pensamos diferente sobre la reforma tributaria, pero respetamos su visión, pero esto no significa que haya una ruptura entre la coalición”.