¿Quiénes tendrán día libre? Conozca cómo funcionará el día cívico de mañana

El decreto de día cívico se emitió con el propósito de conservar agua y energía durante la crisis actual debido al bajo nivel de los embalses que abastecen el suministro de agua potable y las plantas hidroeléctricas.

"Mañana queremos decretar un día cívico en Colombia para que la gente no utilice la energía eléctrica al máximo posible, para podamos guardar una energía que necesitamos en los próximos días y sobre todo para que la gente disminuya en lo que se pueda el consumo de agua potable en las grandes ciudades. No para que no se tome agua, sino para que la tomemos en un lugar diferente a donde hay estrés hídrico", expresó el mandatario.

Durante un día cívico, las actividades comerciales, de transporte y las entidades públicas operan con normalidad, a menos que se especifique lo contrario para fomentar la participación ciudadana en el evento específico.

El presidente Petro indicó que las entidades públicas a nivel nacional, tanto del gobierno central como local, deberán permitir que sus empleados, funcionarios y contratistas tengan este día libre, lo que implica que no se brindará atención al público.

Esta disposición se aplicaría a empleados y contratistas del gobierno central, municipios y departamentos, así como entidades asociadas. Aunque el alcance del decreto aún no está confirmado, ya que no ha sido firmado.

En el caso de las empresas del sector privado, la decisión de acogerse al día cívico queda a discreción de cada empleador.