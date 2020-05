Rafael Uribe Noguera, asesino de Yuliana Samboní, obtuvo rebaja de pena

El 11 de marzo del mismo año, hay un decisión que tiene el mismo enunciado, la diferencia es que en el primero se le otorgó un mes, nueve días y doce horas, en una segunda ocasión no le dieron los nueve días.

El arquitecto, que fue señalado de raptar a la pequeña, abusarla sexualmente y posterior a ello asesinarla, fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad en Valledupar denominada ‘Tramacua’ a mediados de 2019. Allí cumple una pena por 58 años.

LA REDENCIÓN DE LA PENA

En marzo de 2016, la Corte Constitucional determinó que las personas condenadas por abuso sexual de menores sí pueden reducir su pena con trabajo o estudio.

La Corte determinó que la reducción de la pena es un derecho y no un beneficio, por lo que no entra en la posición del Código de Infancia y Adolescencia, que señala que responsables de crímenes contra menores no pueden tener ningún beneficio judicial.

La Sala Plena, en su momento, estimó que con esta determinación no está desconociendo la protección del interés superior del menor, “sino que concluye que tal determinación se encuentra materializada en los diferentes escenarios de la política criminal estatal, la cual no puede ser llevada al extremo del tratamiento penitenciario y el fin resocializador de la sanción penal, porque ello implicaría soslayar la dignidad humana del infractor, desconociendo los principios fundantes del Estado colombiano”.

La Corte señaló que la redención de la pena es una garantía mínima para las personas privadas de la libertad, así se trate de delitos contra la integridad sexual de menores de edad y estimó que la posibilidad de redención de pena está estrechamente relacionada con la resocialización del agresor, que es el fin último de la sanción penal.