Rechazan acusaciones del Invima: “Falta de medicamentos no es culpa de EPS”

Luego de las declaraciones del director del Invima sobre la escasez de medicamentos, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), aseguró que son falsas y que no le aportan nada a la salud.

Cabe recordar que, tras ser cuestionado sobre el desabastecimiento de medicamentos, el Director del Invima expresó que: “la escasez de medicamentos se debe a que las EPS los están reteniendo para no entregarlos a los usuarios con el objetivo de oponerse a la reforma a la salud”. Lea: ¿Juego de tronos? Estos han sido los amores de Aída Merlano

Sobre esto, ACEMI aseguró que “esa afirmación es falsa y sin fundamento, las opiniones del director del INVIMA le hacen daño a la salud y no aportan ninguna evidencia técnica para explicar el fenómeno que hoy vive el sistema. Es hora de ofrecer soluciones y no desviar la atención del país en acusaciones infundadas que no aportan a los colombianos que hoy no cuentan con medicamentos necesarios para enfrentar su salud”.

Y agregó “La razón de ser de las entidades promotoras de salud (EPS) es garantizar la atención de los usuarios y pacientes mediante citas con especialistas y tratamientos, asegurando el suministro de medicamentos que son parte importante de casi 1.000 millones de atenciones al año que presta el sistema de salud en Colombia”.