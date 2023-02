Reforma a la salud: ex ministros piden explicaciones a ministra Corcho

“El grupo es consciente de la necesidad de seguir en el empeño de mejorar el sistema de salud para que los colombianos gocemos de mayores garantías de acceso, oportunidad y calidad en la atención de salud. El propósito es contribuir para ello a partir de un análisis sobre el sistema de salud en el país, así como sobre las diversas propuestas que se planteen para mejorarlo”, señalaron los ex ministros y ex viceministros firmantes.

En medio de la incertidumbre en torno al texto definitivo que tendrá la reforma de salud, un grupo multidisciplinario conformado por 7 ex ministros de salud y 11 ex viceministros radicó un derecho de petición ante la reforma que vienen adelantando, la ministra de salud, Carolina Corcho. Lea: La postura de Roy Barreras sobre la reforma a la salud y el fin de las EPS

Sus miembros parten de que existen evidencias suficientes de mejoras importantes y avances adquiridos que la reforma estructural al sistema de salud debe identificar y mantener.

Así mismo, argumentan que una de las razones de este derecho de petición es proporcionar un debate técnico y amplio pero sobre todo participativo que estimule un sólido consenso alrededor de la toma de decisiones que involucran a un derecho constitucional como lo es la salud, partiendo de las afirmaciones que ha hecho el Gobierno Nacional, donde la ministra Corcho asegura que esta reforma ha sido ampliamente socializada.

“Lo cierto es que a hoy el país no conoce el articulado, hoy el país no ha sido escuchado frente a las propuestas. Es por eso que pedimos que la salud no sea ajena a los debates amplios que se dan como en las mismas reformas sociales donde si bien en la laboral y la pensional hoy no se conocen los articulados, sí están sentados en una mesa de trabajo conjunta entre los actores con el Gobierno presentando las propuestas”, señaló María Andrea Godoy, ex viceministra de protección social para el año 2020.