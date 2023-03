Reforma laboral: “concertar 77 artículos en 3 días es prácticamente imposible”

- ¿Por qué para ustedes esta reforma laboral va a generar más desempleo en Colombia?

Porque de alguna manera la reforma está muy orientada a favorecer las condiciones laborales de los que hoy gozan de trabajo. Es decir, favorecer las condiciones de trabajo de los que hoy tienen es incrementar sus beneficios y sus costos, pero por un lado lo que se hace con la mano derecha con la mano izquierda se borra, porque esos altos costos laborales impiden que haya una nueva contratación debido que a cualquier empresa, y recordemos que en Colombia el 93% son micro, pequeñas y medianas, se le va a ser mucho más costoso poder generar un empleo por los incrementos que se van a tener. Uno, por reducción de la jornada diurna de nueve (de la mañana) a seis (de la tarde), eso tiene un incremento del 35% en los recargos nocturnos; dos, por el incremento de los costos y de horas extras, dominicales y festivos que se sube al 100%, y tres, porque hay otra serie de costos adicionales al pretender reducir la jornada laboral de 48 a 42 horas.

Cuatro, porque hay otra serie de costos adicionales como el incremento de la semana de paternidad e igualmente otros costos asociados a la profundización de del movimiento sindical en Colombia. Entonces eso hace que las empresas van a tener entre un 30 y 40% más de costos laborales que el año pasado y obviamente, pues van a ser muchas las empresas que no van a soportar esa carga o que para soportarla van a tener que disminuir el empleo o van a tener que dejar de contratar nuevas personas. Por esas razones consideramos que esta reforma en vez de generar empleo va a costar y a Colombia muchos empleos ya generados.

- ¿Para ustedes la hora nocturna a partir de las 6 y el doble recargo de dominicales es una línea roja? Es decir, ¿no podrían llegar a aceptar la reforma bajo esas condiciones?

Nosotros creemos que hay muchos temas que se pueden dialogar. Dicho sea de paso, nosotros rescatamos el buen ánimo, digamos de apertura a la charla, que ha tenido la ministra de Trabajo. Pero también el Gobierno tiene una línea rojas. Por ejemplo, hemos logrado persuadir al Gobierno de que ese incremento obligatorio del IPC para todos los salarios independientemente de su nivel, el primero de enero, afecta la estructura de costos de una empresa. Logramos que se modificara solo para menos de dos salarios mínimos. Son cosas que se han podido ir acordando, pero así como para el Gobierno es una línea roja no tocar o disminuir la jornada de las 9 a las 6 de la tarde, para nosotros por ser el sector más afectado, que es el que trabaja de noche, dominicales y festivos, que es el comercio, los hoteles, los restaurantes, los bares, las empresas de vigilancia, eso se vuelve también una línea roja porque creemos que no es bueno para el país. Muchas empresas no lo van a poder soportar o esos costos se lo van a tener que trasladar al consumidor teniendo como consecuencia, pues aún más carestía y más inflación. Lea: Reforma laboral: el borrador incluye trabajo nocturno desde las 6:00 p. m.