Renuncian ocho miembros de la junta directiva de EPM

El último punto de la carta tiene relación con el manejo de la información, pues los integrantes de la junta manifiestan su reproche por “el querer dar a entender a la opinión pública que la Junta Directiva participó en dichas decisiones, cuando en efecto no lo hizo”.

En el segundo punto, los firmantes dicen que había malestar por la toma de decisiones como la ampliación del objeto social y decisiones jurídicas contra contratistas y compañías de seguros del proyecto hidroeléctrico Ituango en los que la administración no tuvo en consideración a la Junta Directiva.

“Nos permitimos manifestar nuestra preocupación y malestar por (...) la no discusión y análisis de temas relevantes en los que la Junta Directiva debería participar y no se le está teniendo en consideración”, dijo la misiva.

Añadió la carta: “más allá de las explicaciones puntuales que se puedan dar a estos hechos, nos preocupa que no se estén observando las buenas prácticas de Gobierno Corporativo que han caracterizado al Grupo Empresarial EPM. Señor Alcalde, como lo hemos recomendado reiteradamente, hacemos énfasis en que Empresas Públicas de Medellín debe enfocarse en los grandes retos que hoy enfrenta, como la terminación de Hidroituango, Caribe Mar y la atención de los efectos del COVID-19, en particular, frente a las débiles finanzas de los usuarios”.

“Señor Alcalde por lo anterior y al no estar de acuerdo con el actual manejo que se le viene dando a temas tan fundamentales para el presente y futuro del Grupo EPM y el reiterado desconocimiento a la Junta Directiva, nos vemos obligados a presentar nuestra renuncia como miembros de ésta”.

Solicitaron al gerente Rendón una sesión extraordinaria, la misma se realizó este martes entre las 7:00 a.m. y las 9:00 a.m. Según reportó la empresa, en la misma no se trataron asuntos de carácter decisorio.

Ya sin el alcalde Daniel Quintero, presidente de la junta directiva, la reunión continuó entre los ocho miembros hasta la expedición del comunicado en el que se informó la renuncia masiva.