Revelaron audios con los que el Tren de Aragua amenazaba a sus víctimas.

El Tren de Aragua sigue atemorizando a los ciudadanos en Bogotá, específicamente en localidades como la de Kennedy, donde las personas sufren las consecuencias de la alta presencia delictiva que tienen este grupo en esa parte de la ciudad.

En esta localidad hay bastante presencia de trabajadoras sexuales, quienes son víctimas de coimas para que les sea posible trabajar, los comerciantes son cobrados por supuestos servicios de seguridad, los cuales no son reales, incluso las tiendas de licor son obligadas por esta banda a comercializar bebidas adulteradas, y hasta elegir que personas contratar o no en dichos comercios, una respuesta negativa a estas peticiones significa tener amenazas constantes hacia su vida. Lea aquí: Extorsión: el impuesto oculto

En los videos que logró recopilar la revista se puede presenciar como los motorizados atacan a las personas en esta localidad.

Actualmente la Policía se encuentra realizando una serie de operativos que les ha permitido combatir a esta banda criminal, que viene sembrando el terror a las personas, estos le han permitido capturar 20 presuntos integrantes del Tren de Aragua.

Semana reveló una serie de audios donde se escucha la serie de amenazas que le realizaban los integrantes de la banda a las víctimas. “Por qué cortas la comunicación, tú crees que cortando la comunicación vas a resolver eso con nosotros. Me voy a meter contigo y con tu familia, para que tú veas que el Tren de Aragua no come de Gobierno colombiano ni de nadie. Vinimos aquí a matarnos con quien sea, pero si tú quieres medir fuerzas conmigo, atente a las consecuencias”, decía uno de los integrantes de la banda.