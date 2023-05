Robo en casa de Laura Sarabia: exniñera denuncia malos tratos

Marelbys Meza, exniñera del hijo de Laura Sarabia, la jefe de Gabinete del gobierno del presidente Gustavo Petro, denunció en las últimas horas que, tras la pérdida de un maletín con una fuerte suma de dinero de la funcionaria, fue llevada a un sótano al frente de la Casa de Nariño en donde la obligaron a realizarse una prueba de polígrafo en medio de malos tratos.

“Yo sentía que me iban a dejar ahí, que no iba a volver a salir (...) Me hicieron el polígrafo y me dijeron: ‘Usted se puede burlar de ese aparato, pero de nosotros no. Esta noche no va a su casa, de aquí va presa, y le vamos a hacer un allanamiento a todos sus hermanos y a usted’”, manifestó Meza en entrevista con la directora de Semana, Vicky Dávila, en la que aseguró que Sarabia le advirtió que debía someterse a esa prueba.

“Si no iba, más me acusaban de que me había robado esa plata. Si iba, pues yo les decía: les aclaro que soy inocente. La verdad no quería ir, pero me fueron a recoger a mi casa. Tenía que ir o ir”, expresó.

La mujer afirmó que el día en que se llevó a cabo el procedimiento, el pasado 30 de enero, fue conducida a la Casa de Nariño. Según contó, no ingresó por las puertas oficiales del palacio presidencial y no le pidieron registrarse con sus documentos.