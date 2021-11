Rodrigo Londoño: “El Gobierno se propuso hacer trizas la paz y no lo logró”

Rodrigo Londoño, último líder de la cúpula de las FARC.

Por eso ve fundamental parar la estigmatización. “Desde el Estado colombiano no se fomenta la reconciliación, lo contrario, más bien se utiliza la estigmatización lo que fomenta que haya las contradicciones y los choques entre colombianos”, dice.

En su argumentación, al exlíder de las FARC, de 62 años, se le olvida la palabra “reconciliación”. Se queda en silencio y asegura que se le ha ido de la boca, que hace mucho tiempo que no le pasaba.

También en estos cinco años, algunos de los líderes que negociaron en La Habana, como Iván Márquez o Jesús Santrich, volvieron a las armas. “No son disidentes, son desertores del proceso”, insiste Londoño, quien asegura que no ha intentado ponerse en contacto con sus excompañeros.

“Aquí nos quedamos los más y los mejores y eso (la deserción) no tiene futuro; no son banderas políticas, su naturaleza, su aspiración es otra y no tiene futuro”, sentencia.

FOTO FRUSTRADA

Londoño lamenta que la vez que Duque le llamó para sentarse a conversar no fue “la conversación íntima, de tú a tú” que él esperaba.