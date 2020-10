Roy Barreras se va de la U y organiza referendo para revocar a Duque

Aunque Barreras dice que se va de la U, no renunciará a la curul de senador, es decir que seguirá ejerciendo como parlamentario, pero según él en condición de independiente. Esa postura de Barreras no es clara porque la Corte Suprema, en casos anteriores, había señalado que la curul no es de la persona sino del partido. Barreras no descarta además ser candidato presidencial.

Roy Barreras además anunció que desde mañana se lanzará a buscar el apoyo de al menos dos millones de personas para que se convoque a un referendo revocatoria del presidente Iván Duque. Aunque de manera formal ese referendo no está reglamentado en la Constitución, el senador sostiene que las normas sí lo permiten porque el mandatario incumplió con sus funciones.

Entre las primera reacciones a su salida de la U, su colega de partido, senador Armando Benedetti, señaló que “a pesar de todos los desacuerdos que he tenido con Roy, que muchos no sabían, no estoy de acuerdo con la forma en la que se va del partido. Él lo ayudó a construir, pero bueno, él lo ha decidido así porque se está formando una nueva coyuntura política en la relación con el gobierno. Dilian Francisca se viene a tomar el partido y él quiere aspirar a la Presidencia, que es una forma de desbancarse. ¡Pero ojo, sigue siendo senador!”.

El senador uribista Ciro Ramírez, sostuvo que esa idea de buscar un referendo contra el presidente Iván Duque, no tiene cabida y no se podrá dar. En el mismo sentido la senadora Angélica Lozano, señaló que es una maniobra que busca desorientar porque la misma no está reglamentada.

Al referendo que anuncia Barreras se deben sumar los que plantearon el expresidente Álvaro Uribe y el del senador, Rodrigo Lara.