Sará Sofía cumple hoy 2 años y podría estar viva en Bucaramanga

La tía de Sara, en entrevista con medios nacionales, contó que la semana pasada recibió una llamada que le alertaba que la menor, desaparecida hace dos meses, estaría en Bucaramanga para ser sacada de Colombia por la frontera con Venezuela.

Xiomara Galván, tía de la niña de dos años desaparecida, aseguró que las autoridades ya saben sobre esta llamada pero que no ha visto celeridad en las investigaciones.

“La semana pasada recibí una llamada y me dio muchísima más esperanza de la que tenía porque siempre he sentido que la niña no está muerta. La persona me decía que la niña había sido vendida en Bogotá por dos millones de pesos, que la tenían en Bucaramanga y que al parecer la iban a sacar del país por la trocha”, afirmó Galván en la mañana de este martes 30 de marzo.

La llamada, que habría sido realizada de manera anónima, fue puesta en conocimiento a las autoridades que investigan la desaparición de la menor.

Galván expresó además que no entiende porqué al tratarse de un caso tan importante, las autoridades aún no han ofrecido dinero para aquellos que informen sobre el paradero de la niña.

Indicó además que guarda la esperanza de encontrar a la menor con vida y pidió a las autoridades más contundencia a la hora de realizar las investigaciones.

Este 30 de marzo Sara Sofía cumple dos años.

Sobre la desaparición

El caso de Sara Sofía se hizo público por el testimonio de su tía, Xiomara Galván Cuesta, que estaba muy preocupada porque su sobrina no aparecía y sentía que las autoridades no estaban haciendo nada para encontrarla.

Sara Sofía nació el 30 de marzo de 2019. La situación económica de su madre nunca fue la mejor. No se sabía quién era el padre de la niña y, aunque su familia la apoyo durante los primeros meses de vida de Sara Sofía, en septiembre u octubre de 2020, la mujer decidió irse de la casa a vivir con una amiga.

La niña sí se quedó viviendo con la familia de Carolina Galván. “Desde que la niña nació, Carolina no mostró afecto con ella, no tenía ese rol de mamá, no estaba pendiente de su hija”, le dijo Xiomara a Blu Radio. Lea aquí: Restos hallados en caño en Bogotá son de animales y no de Sara Sofía

Cuando Carolina volvió a llevarse la ropa, Xiomara le reclamó porque en el jardín a donde asistía la niña, la tenían en seguimiento por el descuido de su madre. Ella no dijo nada, pero unas semanas después, se llevó la niña, primero por un fin de semana, pero después empezó a sacar pretextos para no devolverla.

El 23 de enero, Carolina le confiesa a Xiomara que se va a quedar con la niña y Xiomara habla con la menor por última vez.

El 29 de enero, la profesora del jardín le cuenta que Carolina y un hombre de nombre Nilson Díaz fueron a reclamar el bono de la niña, pero que no la habían llevado porque supuestamente estaba siendo cuidada por otra persona. Ahí Xiomara sospecha y empieza la búsqueda por redes sociales.

El 18 de febrero, una conocida de Carolina, llamada Marisela, contacta a Xiomara y le dice que su hermana estaba trabajando en el sector de Corabastos como prostituta.