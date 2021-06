Se cumplen 30 años de la constituyente en Colombia

Después de una amplia discusión acerca de si la papeleta era legal o no, si se debía o no contar, el presidente decidió convocar elecciones para elegir a los asambleístas. El 9 de diciembre de 1990, después de una campaña electoral que se hizo rápido y muchas veces con muy pocos recursos varios candidatos de partidos políticos y movimientos sociales fueron elegidos para conformar el grupo de 70 constituyentes que venían de todas partes del país y de todos los orígenes.

Según recuerda, “en el caso de la séptima papeleta como nosotros no teníamos plata, ni como imprimir nada, le pedimos a todos los partidos que imprimieran papeletas, le pedimos a los periódicos que las imprimieran, que la gente fotocopiara la papeleta, una papeleta hecha por los periódicos, fotocopiada por la gente, por los candidatos, precisamente porque en esa época en las urnas a uno no le regalaban las papeletas”.

Tal como lo recuerda Fabio Villa Rodríguez, también constituyente, “en esa época en los puestos de votación a uno no le entregaban ninguna papeleta, cada partido o candidato tenía que imprimir sus papeletas, es decir no habían tarjetones electorales eso es una cosa que creó la constitución del 91, en esa época si yo quería ser concejal tenía que imprimir las papeletas y repartirlas en todos los puestos de votación y habían pregoneros que se les pagaba por hacer ese oficio”.

Iván Marulanda sostiene que “a la Constitución le han hecho muchos cambios, la vieja clase política no quiere la Constitución y nunca la quiso, ellos no la habían querido cambiar porque no les interesaba. A pesar de los cambios que se le han hecho la carta política está intacta, está virgen. A la vieja clase política no le ha servido de nada porque no les interesa, ellos han utilizado esta constitución para lo que usaban la anterior y es gobernar en el marco de arbitrariedad con el que lo han hecho toda la vida y a ellos no les va ni les viene que haya una constitución democrática y pluralista”.

El exconstituyente sostiene que “hay muchas cosas que faltan por desarrollar como el capítulo de ordenamiento territorial y cosas a las que se les ha sacado el cuerpo. Por ejemplo en el asunto de la repartición de recursos, dos veces se ha modificado la constitución para no cumplir con uno de los aspectos más importantes que fue que las transferencias de los ingresos corrientes de la nación debían llegar a un 46% y se ha mantenido en un 26% de lo aprobado. Ese ha sido uno de los temas que no se han cumplido.

Fabio Villa Rodríguez en ese sentido dice que la mayoría de reformas que se le han hecho a la Constitución son regresivas y atentan contra el espíritu de la norma. “Voy a hablar de una sola, la reforma al régimen de transferencias, la constitución en los artículos 356 y 357 estableció que la nación debería mandar hasta el 46% de los ingresos corrientes partiendo de un 26%, hoy 30 años después estamos por debajo del 26% no solo no hemos crecido en transferencia sino que el centralismo ha disminuido la cantidad de recursos que se mandan en los territorios para seguir concentrando en Bogotá el poder político y las decisiones públicas”.

Asegura que “en Colombia ha faltado voluntad política para implementar la Constitución. Hay muchos aspectos que no se han estrenado. El derecho a la gente a vivir bien que es lo más importante de la constitución, con salud, trabajo, vivienda en un país democrático, donde los jóvenes tengan futuro eso no se ha implementado. La realidad es que la constitución está bien hecha, tiene defectos, como toda obra humana, en relación al régimen económica, en la organización de las fuerzas armadas, el presidencialismo asfixiante de este país que no pudieron cambiarse porque en la constituyente había gente de todos los partidos y los representantes del establecimiento eran mayoría”.

Villa concluye diciendo que con la constitución “había que construir un país para la paz y la verdad es que estos 30 años el país está manejado por gente que no quiere la paz, por gente que no quiere cambios en el régimen de privilegios de Colombia. Si se quiere aplicar la constitución del 91 hay que tener un régimen político que crea en la Constitución, definitivamente lo que hemos tenido hasta ahora no solo es gente que no cree en la constitución sino gente que la quiere acabar”.