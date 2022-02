“Seguiremos defendiendo la vida desde la gestación”: Iglesia

Luego de que la Corte Constitucional votara a favor de la despenalización del aborto en Colombia, la iglesia católica se pronunció al respecto, dejando clara su posición sobre esta decisión. Lea: ¡Histórico! Despenalizan el aborto en Colombia hasta los 6 meses de gestación

“La Constitución colombiana dice que la vida es el derecho fundamental de todos los colombianos y de ahí parten los demás derechos que son defendidos en Colombia y en todo el mundo”, expresó Monseñor Luis José Rueda, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia y arzobispo de Bogotá.

Según Monseñor Rueda, el defender la vida desde las etapas de gestación, sería un acto coherente para posteriormente pedir “que no se recluten niños, que no haya minas antipersonales, que no haya homicidios, que no haya masacres, que no haya guerra, que no haya violencia. Estamos llamados a respetar coherentemente la vida desde la gestación hasta la muerte natural”, aseveró.

Finalmente, afirmó que la vida “para nosotros los creyentes, fuera de ser un derecho fundamental, es un don de Dios y seguiremos anunciando, defendiendo y promoviendo la vida humana desde la gestación hasta la muerte natural”.