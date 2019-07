Situación de Mockus en el Congreso es incierta

A Antanas Mockus aún le queda una semana más para conocer si definitivamente le dan muerte política o no por parte del Consejo de Estado. Se esperaba que los magistrados en Sala Plena este martes definieran la suerte del congresista pero no fue así, al parecer, no lograron ponerse de acuerdo.

Durante la semana pasada, los magistrados en cabeza de la magistrada Lucy Jeaneth Bermúdez estudiaron un impedimento que presentó uno de los miembros de la Sala. La puja sobre la muerte política del profesor se registró desde el año pasado luego de que recibió una acción en su contra por la presunta irregularidad en las contrataciones con la Corporación Visionarios.

Pese a que en primera instancia el Consejo de Estado le dio luz verde al congresista, éste en una visita a la corporación consideró que respetará la decisión que sea tomada por el alto tribunal. “Yo no vine aquí a morir políticamente. Participé en las elecciones tal vez con actitud suicida, pero no suicida material. Quiero seguir en el Congreso, he visto con mucho interés como funciona”, agregó Mockus durante la semana pasada.

Mockus había presentado una tutela luego de conocerse una decisión judicial que anuló su elección como congresista por supuestamente haber violado el régimen de inhabilidades tras haber celebrado contratos seis meses antes de ser elegido en el Senado.