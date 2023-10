Supersalud pide a Sanitas garantizar suministro de medicamentos tras crisis

La Superintendencia de Salud de Colombia pidió este martes a la entidad promotora de salud (EPS) Sanitas que garantice el suministro de medicamentos a sus afiliados y presente un plan de contingencia después de que una cadena de farmacias anunciara que no podrá dar fármacos a sus usuarios por falta de pagos.

"Tras más de tres años de negociaciones y de diversas solicitudes planteadas a la EPS Sanitas para generar un pago de la cartera adeudada, a la fecha, no ha sido posible su saneamiento", agregó Cruz Verde en un comunicado en el que insistió en que no ha recibido un plan de pago lo que "hace insostenible el suministro desde las perspectivas financiera, legal y técnica".

Por su parte, Sanitas, que es una de las EPS más grandes de Colombia, con casi 5,7 millones de afiliados, rechazó hoy la decisión de Cruz Verde “por la afectación que esto puede generar” a sus usuarios.

“Desde que recibimos la notificación unilateral y abrupta por parte de Cruz Verde estamos buscando alternativas y activando planes de contingencia para que la dispensación de medicamentos se vea lo menos afectada posible”, indicó la empresa en un comunicado.

También señaló que ha venido “alertando al Gobierno desde hace meses sobre la importancia de encontrar soluciones a la situación actual”, y que todavía no han tenido respuesta al respecto. Le puede interesar: Cruz Verde no dará medicamentos que no estén en plan básico de EPS Sanitas

El pasado 27 de julio las EPS Sura, Sanitas y Compensar enviaron una carta al Gobierno en la que mostraron su preocupación por la situación financiera del sector, agregando que preveían serias dificultades para seguir con sus operaciones después de septiembre.

Las EPS son intermediarias en la prestación de servicios de salud entre los usuarios y el Gobierno, que le paga por ello.

Ante esa alerta, Petro aseguró que el sistema de salud tiene asegurado financiamiento hasta finales de año.