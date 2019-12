Supertransporte multa a Uber con $414 millones por promocionar servicios

La Superintendencia de Transporte multó a la compañía Uber con 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, que equivalen a 414.058.000 de pesos, por no acatar la orden de no promocionar los servicios de transporte no autorizados.

El pasado 19 de agosto, la superintendencia, mediante la Resolución No.40313, también sancionó a la empresa por no “cesar la facilitación y promoción de prestación de servicios de transporte no autorizados, a través de voceros o terceros, o de medios publicitarios o de difusión de cualquier índole (individual o masiva)”, se lee textualmente en la resolución.

Frente a esta decisión Uber aún tiene los recursos de reposición y apelación para revertir la sanción.