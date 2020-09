Testigo narra cómo fue el asesinato de Juliana Giraldo a manos de un soldado

“Veníamos cuando el compañero me dijo ‘vámonos hasta Guatemala y ahí nos devolvemos’. Íbamos en el carro cuando paramos para dar la vuelta y regresar a casa. En ese momento unos soldados salieron del monte corriendo hacia la vía”, cuenta el hombre.

Este es el relato de uno de los ocupantes del carro baleado hoy por militares en Miranda (Cauca) y del que mataron a Juliana con un tiro en la cabeza No había conos de reten y los soldados salieron corriendo del monte y empezaron a disparar. "Nos hubieran podido matar a todos" pic.twitter.com/4bndTWOplE

De acuerdo con su testimonio, el retén militar llegó justo en el trayecto donde ellos daban reversa de regreso a casa.

“¿Uno que hace si ve gente corriendo y diciendo pare, pare? Entonces el amigo paró y la muchacha que mataron antes hablaron con ellos, interactuaron. Entonces nos dijo ¡que pare gonorrea!, ¡que pare! ¿Cómo así que pare gonorrea? ¿Ustedes quienes son? No hay conos ni nada (...) Cuando el man llega y saca el fusil y pega como tres pepos al lado”.

Añadió “Nos quedamos agachados. Paramos suave. Me agaché y el man empezó a dispararle al carro en sí y un solo pepo le pegó a la muchacha que iba adelante. Se lo pegó en toda la sien. El nos apuntaba y nos apuntaba. El man se alteró. No le quitaron el fusil y cuando vio que no teníamos nada empezó a gritar “la cagué, la cagué”.

Según el hombre, el soldado implicado “los hubiera podido matar a todos”.

En el carro de color blanco se trasladaban los cuatro ocupantes, entre ellos, Juliana Giraldo.

El presidente de la República, Iván Duque Márquez, lamentó la muerte de una mujer en Miranda, Cauca, aparentemente a manos de un miembro del Ejército y pidió investigar el hecho.

“Condeno repudiable hecho ocurrido en Miranda, Cauca. He ordenado al ministro de Defensa y al Ejército disponer lo necesario para investigación con celeridad. Responsable debe recibir castigo ejemplar. Solidaridad con familiares de Juliana Giraldo, a quienes bridaremos acompañamiento”, indicó el mandatario.