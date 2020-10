Un colombiano, el mejor vendedor online de California, EEUU

Mario Andrés Velandia Rueda, es todo un fenómeno en tiempo de crisis. Pese a que la mayoría de negocios en EEUU y el mundo están en bancarrota, las ventas están a la baja o su flujo de caja es menor a causa del COVID -19, para este colombo español, la pandemia mundial, no ha sido un impedimento para destacarse en el mercado internacional.

Velandia Rueda, quien tiene más de cuatro décadas a cuestas, también tiene bien claro, que en los tiempos de crisis sale a flote la esencia del ser humano. Por ello, este hombre de negocios criado en Bogotá y graduado en Negocios Internacionales de la Universidad de la Sabana, ha sabido desarrollar su talento en el codiciado mundo de las ventas, aquí en los Estados Unidos.

Mario Andrés es conocido por sus amigos y comunidad latina y colombiana, en San Francisco, California, Estados Unidos como ‘shashoo’ (Abducción de la palabra muchacho) ha sido calificado como el mejor vendedor de Product School, un centro de estudios académicos tecnológico californiano, el cual es lider mundial en el área de capacitaciones online, con más de un millón de entrenamientos globales, el cual ofrece a nivel mundial, el programa product management (Dirección de Proyectos) en tres niveles.

Pero, el éxito para este colombiano, no es nada nuevo, pues fue en su juventud fue dueño-fudador del Bar Genoveva, en la capital del país. En España fue también catalogado como de los mejores vendedores del Corte Inglés y sus periplos en Estados Unidos empezaron por BMW-MiniCooper en el Estado del Oso como se conoce a California.

En este estado de la tierra del Tío Sam su éxito, vendiendo autos, fue tal y asombroso que tenia más de 110 recomendaciones en la mundialmente plataforma de Yelp. Allí era recomendado por sus compradores por la calidad de su servicio y su atención personalizada.

“Una vez, la compañía Mini Cooper sacó una edición limitada de 10 autos, en todo el mundo, los cuales fueron diseñados por el famoso skater, Tony Hawk, además el auto venia con una patineta pintada, diseñada y autografiadla por él, un cliente, me reservo el nombre, le vendí el auto he hicimos tanta empatía y clic, que me regaló la patineta, la cual es exclusiva y la tengo en un mural en mi casa” contó Mario Andrés.

Sus Reseñas fueron tan impactantes y positivas, que la misma compañía Yelp, la plataforma digital que encuentra negocios de todo tipo en el mundo y los valora su calidad y servicios, se interesó en su calidad de trabajo y desempeño en ventas. Allí laboró durante dos años.

Hoy por hoy, en medio de esta pandemia y crisis ha vendido estos programas de estudio, de esta compañía tecnológica y centro de estudios, Products School, en todo el mundo. En los últimos seis meses, en tiempo de COVID-19, sus ventas superaron el millón y medio de dólares, unos 5.800 millones de pesos aproximadamente.