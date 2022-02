Video: a niña le niegan la entrada a su colegio por no tener tenis blancos

En redes sociales se hizo viral el video de una niña que, mientras llora, asegura que no le permitieron ingresar a su colegio por no portar el uniforme deportivo como lo ordena el manual de convivencia. En específico, ella no usaba tenis blancos.

“¡No me están dejando entrar!”, dice llorando la pequeña Salomé Vergara en la puerta del colegio, mientras su padre trata de que la dejen ingresar al Liceo Pedagógico Madrigal, ubicado en el barrio Arborizadora Baja de la localidad Ciudad Bolívar, en Bogotá.

“¡Me devuelven la plata! ¿Esta es su forma de educar? (...) Respeta los derechos de los niños, respeta el derecho a la educación. ¡Por unos tenis blancos! Tiene toda la indumentaria, todas las cosas. Pidieron agendas, cuadernos, todo se le trae. Por unos tenis blancos le niegan el derecho a la educación. ¡No me parece! Usted fue estudiante y usted sabe que muchas veces nuestros papás no tenían ni para pagar pensión pero nos dejaban entrar al colegio”, le dice el ofuscado padre de familia a un hombre que está en la puerta del colegio.