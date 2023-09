“Yo creé la palabra parapolítica”: respuesta de Petro a presidente del Senado

Este choque entre el jefe de Estado y el presidente del Congreso se conoció este martes cuando Name exigió respeto para los senadores debido a un comentario que hizo Petro el fin de semana en un evento de la Rama Judicial en el que se refirió a la reforma a la justicia.

El presidente Gustavo Petro respondió al pedido de respeto que le hizo públicamente el presidente del Senado, Iván Name, pero en lugar de disculparse por relacionar a los senadores con narcotraficantes, se mantuvo en firme en sus polémicos planteamientos.

Presidente del Senado cuestionó a Petro

Ese comentario no cayó nada bien en el Congreso, desde donde Iván Name cuestionó duramente al mandatario por relacionar a los parlamentarios con narcotraficantes en un discurso.

“No puedo aceptar como presidente del Senado la referencia del presidente de la República hacia nosotros. No quiero una confrontación con el Gobierno, quiero creer que es un momento desafortunado del presidente, pero tengo que pedirle que nos respete, nosotros apreciamos la institucionalidad y también apreciamos la dignidad que ostentamos”, dijo Name.

El presidente del Senado además reclamó que ese tipo de señalamientos afectan la labor legislativa, por lo que pidió a Petro que denuncie si tiene conocimiento de vínculos entre senadores y narcos. “Rechazamos ese señalamiento y que nos trate de esa manera, sobre todo siendo el presidente. Si tiene pruebas, que lo diga, pero que no nos señale”, apuntó Name. Lea también: Iván Name le reclamó a Petro por vincular a senadores con narcotraficantes

Ante este reclamo público, el presidente Petro volvió a pronunciarse, pero no lo hizo para ofrecer una disculpa, sino para justificar la polémica frase que lanzó desde la ciudad de Bucaramanga y que terminó provocando este nuevo choque con la rama Legislativa.

A través de su cuenta en X (antes Twitter) el mandatario respondió que fue él quien creó la palabra “parapolítica” en Colombia y señaló que la relación de senadores con paramilitares se tradujo en relación con narcos porque los ‘paras’ se dedicaban a traficar drogas.