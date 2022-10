40 años del Nobel: la noticia que le quitó el sueño a García Márquez

No fue sólo en Colombia, toda América Latina, en especial México, asumió el logro como propio, pues se consideró que había sido un homenaje al llamado ‘Boom Latinoamericano’, a sus historias mágicas que habían seducido al mundo de diversas lenguas.

No era para menos tanta euforia, La Academia de Letras de Suecia no había vuelto a escoger a nadie de América Latina después de Gabriela Mistral (1945), Miguel Ángel Asturias (1967) y Pablo Neruda (1971).

No era para menos tanta euforia, La Academia de Letras de Suecia no había vuelto a escoger a nadie de América Latina después de Gabriela Mistral (1945), Miguel Ángel Asturias (1967) y Pablo Neruda (1971).

- No, peor, me gané el Premio Nobel.

- Hermano... vengo a que me esconda —dijo Gabo.

A sus 55 años de edad, en ese entonces, no recordaba un día en que haya corrido tanto, sólo pensaba en llegar, poder entrar y quedarse a solas en la sala de la casa de la familia Mutis, para reflexionar sobre el alcance de la buena nueva.

En la madrugada de aquel 21 de octubre, el teléfono de la casa de Gabriel García Márquez en Ciudad de México no paraba de sonar. El escritor colombiano planeaba contestar, pero pensó que podría ser algo familiar urgente o una noticia desde su país natal.

Relatándolo con maestría, Gabo aseguraba que viendo el advenimiento del amanecer en casa de Mutis, lo pensó mejor y empezó a dudar de la noticia. “¿Habrá sido una jugarreta de la mente entre el sueño y la conciencia?”. “¿Realmente gané el Nobel a mis 55 años de edad?” o “¿Una pesada broma de alguno de sus entrañables amigos?”. En realidad no se creía merecedor de este galardón.

“Pensaba que sería un candidato eterno, pues hace cuatro años que me despiertan con la misma noticia”, declaró ese día Gabriel García Márquez al periodista Juan Gossain, quien con la dosis de fortuna que necesita un reportero, al no lograr que le contestaran la llamada en la casa de Gabo, llamó a Álvaro Mutis para obtener una reacción del colega y amigo del escritor, pero para su suerte, no sólo le contestó García Márquez, sino que le reconoció la voz y pudo obtener la anhelada reacción. Siga leyendo: El Festival Gabo se va de Medellín

Dentro de la baraja de candidatos estaban tres escritores de lengua inglesa, como Grahan Greene, Doris Lessing y Nadine Gordimer. Además de los franceses Simone de Beavoir, Claude Simon, René Char y Henry Michaux; junto al turco Yasar Kemal.